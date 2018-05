Briga com Azealia Banks faz Cardi B deletar seu Instagram

13/05/2018 | 16:11



E mais uma polêmica envolve o nome de Azealia Banks. A cantora agora escolheu como alvo Cardi B e, durante entrevista a uma rádio na última sexta-feira, dia 11, deu uma alfinetada daquelas na rapper. Segundo informações da revista Us, ela começou dizendo que acha Cardi B uma rapper analfabeta e sem talento. Em seguida, disse que dois anos atrás a discussão envolvendo a cultura de mulheres negras estava muito legal e inteligente, principalmente após o lançamento de Lemonade, álbum de Beyoncé:

- Estou apenas falando dessa caricatura da mulher negra, que as mulheres negras nunca se sairiam bem por causa disso. Tipo, se minha pronúncia ou minha gramática fosse ruim, eu seria esquecida. Se Nicki Minaj falasse desse jeito, nós estaríamos fazendo piada com ela o dia todo.

Cardi, então, usou o Instagram para rebater:

Beyoncé? Não era Beyoncé a mesma mulher que ela estava falando besteira na mídia? Eu sou do gueto, eu falo como eu falo, eu sou o que sou. Eu não escolhi ser famosa, as pessoas me escolheram! Isso vindo de uma mulher que clareou a pele, mas quer ser porta-voz. Tchau. Eu não vou pedir desculpas ou me matar por ser quem eu sou.

A discussão não parou por aí e Azealia declarou pelo Twitter:

Então porque eu aponto que você consegue se safar por ser a típica caricatura de uma mulher negra que a sociedade condena... você responde me chamando de feia e trazendo à tona clareamento de pele para basicamente fazer piada comigo, por não ter a pele clara?

Por fim, a rapper, que depois deletou seu Instagram, postou um último comunicado:

Uma mulher que constantemente acha a felicidade depreciando mulheres negras não pode tentar apoiá-las porque é conveniente! A diferença entre mim e você é que eu nunca fingi ou representei ser alguém que não sou! Eu cheguei onde estou, por ser quem eu sou e me mantendo verdadeira a isso. Só porque eu troco algumas palavras, esqueço algumas vírgulas ou escrevo errado algumas palavras isso não me faz analfabeta e nem burra.

Ela continua:

E porque eu dou risada ou falo um pouco mais alto isso não me faz uma caricatura! Você acha que esta sendo porta-voz das mulheres, mas você está fazendo o oposto! Eu rezo para que você encontre a paz em seu próprio coração e razão em sua própria mente. Rezo para o seu próprio sucesso antes que você reze para que os outros caiam.