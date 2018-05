Gleici aluga casa em condomínio no centro de Rio Branco e vira assunto entre os moradores!

13/05/2018 | 16:11



Gleici Damasceno planejou um dia das mães muito especial para sua mãe, Vanuzia Damasceno. A campeã do BBB 18 está com a vida super agitada desde o término do programa, mas não deixará que sua mãe ganhe o que merece.

Segundo o jornal Extra, Gleici alugou uma casa de dois andares e três quartos em um condomínio no centro de Rio Branco, capital do Acre. Vanuzia contou feliz da vida:

- Ainda não é a nossa mesmo. Alugamos uma enquanto a outra constrói. Estamos num condomínio fechado não por medo. Mas para que a Gleici possa descansar e a gente ficar juntas com mais tranquilidade nesse momento.

A casa original da família ficou com uma tia de Gleici, e é naquele bairro que a família pretende continuar morando.

- Queremos construir lá mesmo. Conhecemos todo mundo, sinto falta da vizinhança.

Os moradores do condomínio ficaram super empolgados com a chegada de Gleici e sua família. Sua mãe já havia se mudado há uma semana, e contou como tem sido.

- Todo mundo quer ver a Gleici de perto. Vieram aqui de manhã para chamar o Wagner para jogar bola!

Vanuzia ainda contou que está muito ansiosa por este dia das mães e revelou quem será o responsável pelo almoço: Wagner!

- Diz ele que vai fazer um purê de abóbora. Vamos ver se aprovo o tempero dele. Este ano será especial. Vamos tentar reunir todo mundo aqui. Agora temos espaço e cada um o seu quarto como era o sonho da minha filha.