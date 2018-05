Segurança de Kylie Jenner fala de rumores de que ele seria o pai de Stormi: incrivelmente desrespeitoso

13/05/2018 | 15:11



Meses após o nascimento de Stormi, primeira filha de Kylie Jenner, começaram a circular rumores de que a menina não seria filha de Travis Scott por supostamente apresentar características parecidas com Tim Chung, o segurança particular da empresária.

Pelo que fontes contaram, Kyie estaria ignorando o boato. Agora foi a vez de Tim, que usou o seu Instagram para se pronunciar sobre o assunto primeira e última vez, como explicou:

Eu sou uma pessoa muito discreta e normalmente não falaria sobre fofocas e histórias que são tão ridículas que dá para dar risada. Com um profundo respeito à Kylie, Travis, a filha deles, e a família deles, eu gostaria de esclarecer de uma vez por todas que minhas interações com Kylie e sua família são limitadas apenas à capacidade profissional. Não há nenhuma história aqui e eu peço para que a mídia não me inclua mais nesta narrativa que é incrivelmente desrespeitosa com a família deles.