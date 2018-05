Rainha Elizabeth II assina documento que autoriza casamento de Harry e Meghan

13/05/2018 | 14:59



O tão aguardado casamento de príncipe Harry e Meghan Markle ocorre no próximo sábado, 19 de maio, e agora eles estão oficialmente autorizados a se casarem. É que no último sábado, 12, a rainha Elizabeth II assinou o Instrumento de Consentimento, um documento que atesta o consentimento para o casamento de Harry e Meghan.

Como não poderia deixar de ser quando se trata da família real britânica, o documento inclui detalhes gráficos cheios de significados: um dragão vermelho, um símbolo do País de Gales, os emblemas florais do Reino Unido e o símbolo do príncipe Harry.

Em outro canto, há uma rosa, símbolo nacional dos Estados Unidos (Meghan é americana), e duas flores douradas, símbolo do Estado da Califórnia, onde ela nasceu.