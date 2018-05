Stan Wawrinka decepciona e perde para Steve Johnson na estreia de Roma

13/05/2018 | 14:22



O suíço Stan Wawrinka foi eliminado logo na estreia do Masters 1000 de Roma. Neste domingo, o número 25 do mundo decepcionou ao cair para o norte-americano Steve Johnson (55º do mundo) por 2 sets a 0, com duplo 6/4. O próximo adversário de Johnson sai do confronto entre o também norte-americano Jared Donaldson e o espanhol Pablo Carreno Busta, décimo favorito.

Quem também decepcionou neste domingo foi Sam Querrey, 12º cabeça de chave. O norte-americano teve atuação apática e caiu para o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).

E o próximo adversário de Gojowczyk já está definido. Será o convidado italiano Lorenzo Sonego, que superou o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

Outros dois norte-americanos se garantiram na segunda rodada do torneio italiano: o 13º favorito Jack Sock, ao superar o espanhol David Ferrer por 6/3 e 6/4, e Ryan Harrison, algoz do japonês Yuichi Sugita por 7/6 (7/5) e 6/3.