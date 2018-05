Bruna Marquezine brinca ao usar colar milionário: -Isso aqui é para pagar a faculdade dos meus futuros filhos

13/05/2018 | 13:11



Matheus Mazzafera esteve na Chopard Secret Night, em Cannes, e gravou um vídeo para seu canal no YouTube, o Hottel Mazzafera, em que mostra tudo o que rolou na noite ao lado de Bruna Marquezine e Izabel Goulart. A festa ainda contou com a presença de ícones como Lupita Nyong'o, Julianne Moore e Kendall Jenner!

Logo no caminho para a festa, Izabel já mostrou que nem tudo é fácil para quem quer estar deslumbrante nas fotos, revelando que estava com o vestido desamarrado porque não conseguia sentar com ele fechado! Chegando na festa, a modelo colocou suas jóias, que vieram no carro de trás com seguranças. O motivo de tudo isso? Só o par de brincos usado custava dois milhões de euros, cerca de oito milhões de reais!

Já Bruna Marquezine deu o que falar com seu colar luxuoso. Izabel brincou dizendo que no colar tinha um triplex e uma casa de praia, enquanto Bruna completou brincando:

- Isso aqui é para pagar a faculdade dos meus futuros filhos, está tudo aqui! Vai todo mundo para Harvard!

A atriz ainda fingiu que daria seu anel ao Mazzafera, e quando o segurança pareceu ter ficado atento com a movimentação, Bruna disse:

- Eu acho engraçado demais que não é um segurança para mim, é para as jóias!

Por fim, ele mostrou o final da festa, caindo na pista de dança com as meninas.