Ivete Sangalo participa do Altas Horas e declara: -Se eu pudesse, teria 80 filhos

13/05/2018 | 13:11



Ivete Sangalo esteve na edição especial do Altas Horas do último sábado, dia 12, em comemoração ao dia das mães e falou sobre o novo momento que está vivendo, agora com três filhos.

- Agora eu posso falar que eu tenho filhos. Eu tenho três filhos, não é maravilhoso isso? E agora eu tenho duas filhas, e eu tenho muito a ensinar para elas, vou enchê-las só de informação boa.

A cantora ainda falou das mudanças que a vida a traz todos os dias.

- Depois que a gente tem filho, a gente se transforma diariamente. A gente quer aprender mais, ser melhor, acertar mais embora erre muitas vezes. Mas quando a gente erra é dentro da possibilidade do acerto, e isso já nos faz melhor.

Ivete também revelou que apesar de ter planejado e ter feito inseminação artificial para ficar grávida, ela sempre acreditou que tudo aconteceria na hora que tivesse que acontecer, e por isso estava sempre tranquila. Ela ainda agradeceu ao carinho de seus fãs e sua família.

- Não existe modelo de mãe. Existe ser mãe! E a gente sempre acerta. Queria agradecer o carinho e queria mandar um beijo para meus filhos, Marcelo, Helena e Marina, que me ensinaram a ser a mãe que eu sou. Se eu pudesse, teria 80 filhos!

Imagina só a cantora rodeada de filhos? Seria o maior agito, né?