Luciana Gimenez volta ao Brasil e usa bordão de Clara de O Outro Lado do Paraíso

13/05/2018 | 13:11



Desde que sua separação com Marcelo de Carvalho veio a público, Luciana Gimenez resolveu tirar uns dias de descanso e viajou aos Estados Unidos. E nesse domingo, dia 13, a apresentadora anunciou sua grande volta ao Brasil, com uma postagem divertida no Instagram! Usando uma foto de tapete vermelho de um evento, em que aparece toda poderosa, a estrela escreveu o seguinte na legenda:

Vocês não imaginam a satisfação de estar de volta, disse, repetindo o bordão que foi dito pela personagem Clara, em O Outro Lado do Paraíso, que fez um retorno triunfal após sofrer nas mãos de inimigos.

Luciana ainda não falou abertamente sobre a separação, apesar de se definir como uma mulher solteira, e ainda afirmou que o dono da RedeTV! é o homem de sua vida.