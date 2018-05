Thais Fersoza fala sobre sucesso dos filhos na web e abre o jogo sobre ser mãe: - Trabalho mais gostoso da vida

13/05/2018 | 12:11



Quem é fã do casal Thais Fersoza e Michel Teló deve saber que os dois são papais bastante coruja nas redes sociais. Eles são pais de Melinda, de um ano e nove meses de idade, e de Teodoro, de apenas nove meses de vida, e fazem questão de compartilhar com os fãs os momentos mais fofos ao lado das crianças, levando os internautas ao delírio a cada sorrisinho que exibem na web. Em bate-papo exclusivo com o ESTRELANDO, a atriz e apresentadora que está prestes a comemorar seu primeiro Dia das Mães com os dois nos braços, contou que a exposição dos filhos na internet nunca foi uma questão para o casal:

- Na verdade, a gente nunca conversou sobre isso, nunca foi: Vamos agir dessa forma. Foi uma coisa muito natural, são pais que têm orgulho, amor, admiração pelos seus filhos e acabam postando. Que pai não faz isso? Nunca foi uma coisa pensada, analisada, foi muito natural, foi orgânico. Acho que como qualquer pai e mãe babão!, explicou a beldade.

No YouTube, a situação muda de figura e Thais se policia para não tornar o canal em um reality show da família e, apesar de fazer bastante sucesso ao relatar suas experiências com a maternidade, também se preocupa em abordar outros assuntos, como carreira, vida pessoal, viagens e afins:

- Quero que as pessoas estejam mais perto de mim, vejam minha vida, meu dia a dia e meu lado profissional. O meu canal não é um reality. É uma forma de eu me comunicar com as pessoas, trocar assunto, bater-papo, falar coisas que as pessoas nunca souberam sobre mim, contar curiosidades...Eu levo mais para esse lado, de realmente eu abrir meu coração e bater esse papo, trocar ideia, tanto que eu falo das minhas viagens, falo de trabalho, dos meus filhos, falo da minha vida, do que faz parte de mim. Eu acho que é meio por aí, as coisas são mais naturais, não tem preocupação de como vou arquitetar isso.

Na plataforma, Thais encontrou uma forma de matar a curiosidade de seus fãs e compartilhar os momentos de alegria com a família e sua vida profissional, mas também de trocar experiências:

- Eu entendo também que as crianças são pequeninhas. São duas crianças que na teoria não são famosos, são filhos de pais famosos. Sei que as pessoas têm muito carinho e curiosidade de ver quando eu me refiro a eles, além dessa coisa dos pais babões, de realmente querem falar e mostrar os nenéns, porque todos os pais têm essa vontade. Mas até também de trocar ideia com os pais que passam por isso, é meio uma troca de experiência, eu acho muito legal e fico muito feliz com o retorno que eu tenho e como as pessoas se identificam, isso é muito especial.

Mamãe-coruja assumida, Thais Fersoza explica que Teodoro já interage bastante com a irmãzinha, que é sucesso nas redes sociais desde que nasceu e atualmente já sabe como se portar em frente às câmeras na hora de fazer uma foto com os papais:

- Eles são muito simpáticos, o Teodoro é uma coisa, ele só sorri! Você fala assim: - Teodoro? Ele olha para você e ri. Ele é meu príncipe encantado, tem um olhar bondoso, tão querido, tão amado. Eu sou babona mesmo. Os dois são muito fofinhos, calmos, tranquilos. A Melinda é muito inteligente, muito esperta, já fala tudo, desde um ano e três meses de idade ela já começou a falar bem. Eu brinco que ela é uma matraquinha, tagarela igual a mãe dela, fala para caramba. Ela fala umas coisas, tem umas ideias, argumenta com a gente. Eu não imaginei que eu estaria batendo papo, trocando ideia com uma criança de quase dois anos. Ela é muito fofinha, esperta, sabe? O Teodoro no início só dormia, porque era um bebê, recém-nascido só dorme mesmo. Mas aqui em casa pelo menos foi assim, os dois sempre foram muito bonzinhos e calminhos e ele dormia bastante, assim como a Melinda. Mas o Teodoro interage demais, eles brincam muito, se amam que é uma coisa. Ele olha para ela com uma admiração. Onde ela vai, ele vai engatinhando atrás dela. Ela faz carinho nele, dá beijinho nele. Eles já brincam entre eles, é muito gostoso. Ele é o pai do sorriso, ele abre o bocão, ele tem um sorriso largo, um olhar bondoso. E Melinda todo mundo vê o risinho dela na internet e sempre foi assim, desde pequenininha. Agora ela já tem o sorrisinho preparado, eu falo vamos fazer uma foto e ela já abre o sorrisinho.

Embora se considere uma pessoa sortuda por ter filhos tranquilos, Thais ressalta que assim como qualquer criança, os dois também têm seus momentos difíceis e nem sempre o que é exibido nas redes sociais é o que acontece por trás das câmeras:

- Nenhum dos dois dá trabalho, eles são muito fofinhos, a gente deu muita sorte. Acho que tem muito a ver com a gestação tranquila e a gente também é muito tranquilo, mas claro tem seus momentos como qualquer neném, de chorar, como qualquer criança, eles ainda não sabem lidar com as emoções, sentimentos, então é natural algumas reações mais intempestivas, mas eles são muito calminhos, sempre dormiram a noite toda, dá um trabalho normal. O trabalho mais gostoso da vida. São muito de boa mesmo, a gente deu muita sorte.

Thais Fersoza também contou como tem sido a divisão de tarefas com o marido, Michel Teló, que apesar de uma agenda mais atribulada do que a dela em relação ao trabalho, é um pai participativo e que a parceria entre os dois também acontece na hora da criação dos filhos:

- O Michel troca fralda, dá banho, ele não é só o pai que chega para brincar e na hora de educar pular fora. Ele tá junto, faz as tarefas junto comigo. Não é que o pai ajuda a mãe, que o homem ajuda a mulher, é um trabalho em conjunto, em parceria. O trabalho é dos dois, o filho é dos dois, não é que ele está me ajudando, a gente tem essa parceria na maternidade e paternidade. Ele não pula fora dos perrengues não. E o famoso 'tamo junto'. Ele faz todas as funções com maior carinho e amor, não tem que ficar pedindo, ele é super participativo. Sempre foi a todas minhas consultas, todos os ultrassons. Claro, ele tem uma rotina muito mais corrida e acelerada, além de estar fora de casa pelo menos sexta, sábado e domingo. Ele sai na sexta e volta na segunda, fora os outros compromissos durante a semana, mas dentro da possibilidade dele estar junto, ele é 100%. Sempre ajudou em tudo, fez questão de participar de tudo e eu acho que é assim que tem que ser, todos os homens tinham que ter essa consciência, dessa parceria do casal, inclusive na hora de serem pais.

E o relacionamento entre Thais e Teló parece só ter melhorado com o tempo. Para ela, a chegada dos filhos agregou ainda mais admiração e cumplicidade na vida do casal:

- Eu acho que só mudou para melhor, só trouxe admiração maior para ambos. A gente se admirar ainda mais, eu o admiro como pai e ele como mãe. Trouxe uma cumplicidade maior para o casal. É mais corrido, a gente sempre batalhou para ter nosso tempo juntos, porque ele viaja e tal. Então a gente batalha ainda mais para ter nosso tempo em família e ter nosso tempo em casal juntos. Continuamos buscando esse espaço, mas acho que só aumentou a parceria e de admiração, acho que isso fortaleceu.