Eliana, Xuxa, Anitta, Gisele Bündchen fazem homenagens no Dia das Mães

13/05/2018 | 12:11



Neste domingo, dia 13, celebra-se o Dia das Mães! Os famosos logo começaram a usar as redes sociais para não deixar a data passar em branco. Eliana, que é mãe de Arthur e Manuela, postou em seu Instagram uma foto sua grávida e escreveu o seguinte texto:

Este será meu primeiro dia das mães com Manuela e Arthur. Me sinto tão abençoada! Faria todo aquele repouso, de 5 meses na cama, novamente, se fosse preciso. Valeu cada segundo de dedicação absoluta. Agradeço a Deus todos os dias. Amo meus filhos e minha família.

Além disso, homenageou também sua mãe, Eva:

Amo esta mulher. Minha referência, meu porto seguro. Com ela aprendi os verdadeiros valores da vida. Me ama incondicionalmente e assim me ensinou a amar. Ela é mãe de duas, eu mãe de dois. Hoje somos mais maduras e nos entendemos cada dia melhor, nossa cumplicidade só aumenta. Uma relação forte como uma rocha e de muito respeito. Não sei como seria minha vida sem ela por perto.

Xuxa perdeu sua mãe, Dona Alda, recentemente. E junto com uma foto das duas, a apresentadora escreveu o seguinte no Instagram:

Sei que ela precisava descansar, sei que ela não morreu no meu coração e nem na minha alma, sei que ela vive em mim no meu sangue no meu DNA, sei que ela quer me ver feliz, sei que ela aguentou até onde pode, sei que ninguém vai me amar como ela, sei que ela tem orgulho de mim (de nós filhos, netos) sei que ela ficaria triste se me visse triste, principalmente no Dia das Mães... mas é difícil não ter seu cheiro por perto, mesmo que ela não pudesse abraçar mais, beijar mais, falar mais... o meu desejo era tê-la eternamente do meu lado... parece egoísmo, mas juro que é puro amor.

Gisele Bündchen homenageou a mãe e a avó em uma postagem:

Feliz dia das mães para todas as mães, especialmente para essas duas incríveis, fortes e amáveis mães. Vocês me inspiram muito! Obrigada por todo amor, apoio, paciência e dedicação que vocês compartilham todos os dias, não somente conosco, mas como todos ao seu redor. Amo vocês!

E postando um álbum com fotos antigas e atuais, Anitta também homenageou sua mãe:

Amada... seu dia é todo dia. Espero que eu consiga demonstrar na prática pelo menos metade da gratidão e do amor que sinto por você. Nada disso seria possível de maneira tão linda se não fosse você. Nossa rainha protetora. Feliz dia das Mães.