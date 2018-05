EUA terão de fornecer "garantias de segurança" a Kim Jong-un, diz secretário

13/05/2018 | 11:40



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que seu país terá de "fornecer garantias de segurança" ao líder norte-coreano Kim Jong-un se as duas nações chegarem a um acordo nuclear.

Pompeo se encontrou com Kim Jong-un na semana passada, na Coreia do Norte, e ajudou a preparar o encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, marcado para o dia 12 de junho, em Cingapura.

O objetivo de Trump é fazer a Coreia do Norte se livrar das armas nucleares permanentemente. Em troca, os EUA se colocariam dispostos a ajudar o país a fortalecer sua economia.

Questionado pelo "Fox News Sunday" sobre se os EUA estariam dizendo a Kim que ele poderia continuar no poder se ele atendesse às demandas americanas, Pompeo disse que "teremosde fornecer garantias de segurança". Fonte: Associated Press.