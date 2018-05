Xô, aves de mau agouro

Do Diário do Grande ABC



13/05/2018 | 11:18



A crise dá sinais de que perde força, mas ainda está por aí, como um fantasma a atormentar a população e a classe empresarial, porque ninguém pode afirmar que a qualquer momento ela ressurja revigorada. E não são apenas pessimistas que pensam assim, porque a economia patina e não tem se mostrado capaz de empurrar a abertura de postos de trabalho para absorver as mais de 13 milhões de pessoas que estão sem emprego no Brasil, muitas já há mais de um ano nas filas de empresas e de agências de mão de obra. E quanto mais gente com salário a receber, mais forte a economia. É assim que a roda do desenvolvimento gira.

De todo modo, os dados do estudo IPC Maps 2018, que colocam o Grande ABC como o quarto mercado consumidor do País, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já são um alento. Até porque, a região voltou à posição após oito anos, ao empurrar para o quinto lugar uma capital do porte de Belo Horizonte. Pode até parecer pouco, porque o levantamento aponta que a cada R$ 100 gastos no País, R$ 1,70 é desembolsado nas sete cidades do Grande ABC.

Mas quando se leva em conta o total do bolo destinado às compras de produtos e serviços, de R$ 75,95 bilhões, tem-se a dimensão exata da importância do potencial de consumo de uma região com cerca de 2,7 milhões de habitantes. Nem mesmo o fato de o estudo mostrar que a região perdeu espaço no consumo brasileiro – de R$ 1,72 em 2017 para R$ 1,70 neste ano – deve servir para embasar previsões sombrias.

Afinal, no valor total estimado houve incremento nominal (sem descontar a inflação) de R$ 3,6 bilhões, números que certamente vão impactar positivamente na economia regional, que depende sobremaneira de um setor industrial que só agora começa a dar sinais de recuperação. Tímida, mas que já se faz sentir na criação de postos de trabalho. Não fosse isso, provavelmente o Grande ABC não teria tomado o lugar de Belo Horizonte no ranking nem deixado para trás outras cinco capitais. Que as aves de mau agouro fiquem longe desse quintal.