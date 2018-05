Responsável por ataque em Paris estava no radar da polícia por radicalismo

13/05/2018 | 10:30



O homem responsável pelo ataque a faca no centro de Paris ontem estava no radar da polícia por suspeita de radicalismo e não tinha histórico de prisões ou atividades criminais, de acordo com autoridades francesas. Nascido em 1997, na Chechênia, o agressor matou um homem de 29 anos e feriu outras quatro pessoas numa área turística da capital francesa antes de ser morto por policiais.

Os pais do agressor foram detidos para questionamentos e a polícia quer determinar se ele teve alguma ajuda no ataque. A embaixada da Rússia na França disse que já solicitou mais informações sobre o autor do ataque às autoridades francesas.

Testemunhas relataram terem ouvido o homem gritar "Allahu akbar" ("Deus é grande", em árabe) durante o ataque. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e disse que ele foi conduzido por um de seus "soldados", mas não deu provas ou detalhes sobre a identidade do agressor. Fonte: Associated Press.