Santos recebe Paraná para se recuperar no Brasileirão antes de clássico

13/05/2018 | 09:40



Após duas goleadas nos últimos dias - uma sofrida para o Grêmio e a outra aplicada no Luverdense -, o Santos recebe neste domingo, às 19 horas, o Paraná, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O objetivo na partida, válida pela quinta rodada, é trazer a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro antes do clássico contra o São Paulo.

A pressão da torcida diminuiu um pouco após os 5 a 1 sobre o Luverdense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas o revés para o Grêmio na última rodada da competição nacional não foi esquecido e ainda gera descontentamento nos torcedores, que vaiaram o time no duelo contra o time do Mato Grosso. A principal vítima foi o atacante Gabriel, que começou mal o jogo, mas engrenou e foi o nome do confronto com três gols.

O time do técnico Jair Ventura precisa vencer, também, para se distanciar das últimas colocações. Triunfou apenas uma vez no torneio, na estreia contra o Ceará, e perdeu as duas partidas seguintes. Vale lembrar que o Santos tem um jogo a menos (contra o Vasco), que ainda não tem data para acontecer.

Depois do duelo contra o Paraná, o Santos fará duas partidas longe de casa - a volta da Copa do Brasil diante do Luverdense, o que é motivo de preocupação, já que a equipe não vem tendo bom desempenho longe de sua torcida, e contra o São Paulo. "É uma busca nossa ter o equilíbrio e jogar fora de casa da mesma maneira que a gente joga em casa. A torcida tem razão (em cobrar). A gente não vem tendo o mesmo rendimento jogando fora de casa", admitiu Jair Ventura.

As boas atuações de jogadores que "ressurgiram" ao ganharem uma chance de Jair Ventura contra o Luverdense colocaram interrogações na cabeça do treinador. Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Yuri, Vitor Bueno e Yuri Alberto foram os atletas que receberam uma oportunidade e não decepcionaram.

Três dos cinco podem receber nova chance contra o Paraná: Gustavo Henrique, Victor Ferraz e Vitor Bueno. Gustavo Henrique seguirá no time se David Braz não se recuperar das dores musculares que o tiraram do último duelo. Ferraz, ao que tudo indica, deve permanecer pois agradou com as duas assistências para os gols de Gabriel.

Vitor Bueno, por outro lado, errou alguns passes bobos e não foi tão bem mas pode ganhar nova oportunidade para ter uma sequência no meio de campo, setor mais carente da equipe.