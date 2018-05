Obituário - 13 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/05/2018 | 09:34



Santo André



Maria Nunes Ribeiro, 105. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Antonia Moreno Camacho, 100. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Noemi Lucan Morais, 91. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maria Puertas Gasques, 87. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Terezinha Silva Bento, 86. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Elza Baptista Licínio, 86. Natural de Jaguarari (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.



Maria Antonia Trindade da Silva, 79. Natural de Paudalho (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Ferreira, 78. Natural de Urupês (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wilma Pires de Angelo, 77. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Doraci Soares, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Helena Moreira da Silva, 68. Natural de Pradópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Darci Sperandio, 66. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Oscar Bonjiorno, 63. Natural de Peabiru (PR). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Mecânico de autos. Dia 11. Memorial Phoenix.



Elisabete Cristina da Silva Kuster, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Consultora. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Talita Morelli Barreto da Cunha, 31. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



São Bernardo



Mafalda Regina Balottim Farina, 98. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30 de abril, em São Paulo. Cemitério de Vila Euclides.



Otila Mauri Aviles, 94. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Anísio Ribeiro da Silva, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Caheo Sato, 87. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Ferh, em São Carlos (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



Lourdes da Silva Ramos, 84. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Antonio Lázaro Baletero Dias, 84. Natural de Santa Adélia (SP). Residia na Vila Moinho, em São Paulo (SP). Dia 25 de abril. Cemitério de Vila Euclides.



Paulo Ferreira Leite, 78. Natural de São Lourenço (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Memorial Phoenix.



Antonio Carlos Salina, 77. Natural de Rio Claro (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 30 de abril. Cemitério de Vila Euclides.



Deise Ferrante, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 27 de abril. Cemitério de Vila Euclides.



Sidney Antonio Manzano, 69. Natural de Manduri (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



Elenice Tadeia Ortiz, 66. Natural de São Bernardo. Residia em São Vicente (SP). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Celso Kiyoshi Nishida, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Teresinha Leite da Silva, 70. Natural de Taquarana (AL). Residia no Centro de São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de Lagoa Grande (AL).



Ismael Cruz, 68. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Olímpia, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ícaro Gaia de Oliveira Zerbeto, 30. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Design de sobrancelhas. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Valdevino Novais dos Santos, 92. Natural de Praia Grande (SP). Residia em Xique-Xique (BA). Dia 11. Cemitério Grande Planície, em Praia Grande (SP).



José David, 86. Natural de Borborema (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Renildo Pereira da Silva, 61. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Valdecir do Carmo Pinto, 50. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Douglas Correa de Oliveira, 23. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alice, em Diadema. Dia 10. Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes, em São Paulo (SP).



Mauá



Onofra Ferreira de Oliveira, 82. Natural de Caratinga (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Manoel da Silva Filho, 94. Natural de Porto Real do Colégio (AL). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Mário Augusto Pirillo, 46. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Sebastião.