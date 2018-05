Após sofrer nocaute de Lyoto, Vitor Belfort anuncia aposentadoria do UFC

13/05/2018 | 09:00



Vitor Belfort e Lyoto Machida foram protagonistas de uma grande luta na abertura do card principal do UFC Rio. Em evento realizado na noite deste sábado, na Jeunesse Arena, Belfort foi vítima de um nocaute espetacular. Em seguida, confirmou a sua aposentadoria.

Com a torcida do seu lado, Belfort foi incentivado desde o início do combate. Mas, em luta inicialmente com poucas emoções, os veteranos receberam vaias da torcida que marcou presença no local.

No segundo assalto, os fãs entoaram o nome de Belfort, mas ele viu Lyoto acertar um chute em seu queixo e "apagou" dentro da Jeunesse Arena. Justamente em um tipo de chute frontal que já havia sido usado por Anderson Silva em 2011, no UFC 126.

Com a vitória, Machida ganhou o público e pediu respeito ao compatriota. "Muito respeito ao nosso Vitor Belfort. Ele fez muito pelo nosso esporte", disse após a luta. "Não podemos dizer que um é melhor do que o outro. Hoje (sábado) eu fui melhor do que ele e conquistei essa vitória", completou.

Ainda abatido, Belfort poupou palavras e agradeceu a presença dos fãs. "Quero agradecer o carinho de vocês, tem sido maravilho. Não tenho palavras", afirmou. Aos 41 anos, ele deixa o MMA com 26 vitórias e dois cinturões do UFC, dos pesados e dos meio-pesados.