Vitória esquece eliminação e enfrenta o Vasco pela 1ª vitória no Brasileirão

13/05/2018 | 08:10



O Vitória foi eliminado da Copa do Brasil após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians na última quinta-feira. Restou somente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste para a equipe baiana disputar no restante desta temporada. Neste domingo, encara o Vasco às 16 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada.

O problema é que o time baiano vem decepcionando na competição nacional, na qual ainda não venceu. Soma apenas um ponto em quatro jogos e tem, ao lado do Paraná, a pior campanha do torneio e a zaga mais vazada. Além disso, não vence desde o dia 19 de abril, quando derrotou o Internacional, em duelo da quarta fase da Copa do Brasil.

Com os maus resultados em sequência, o técnico Vagner Mancini, insatisfeito com o que tem visto, irá mexer na equipe na tentativa de triunfar pela primeira vez no torneio. O treinador admitiu que alguns atletas não estão rendendo o esperado e confirmou que fará mudanças.

"Alguns atletas podem entrar, sim. Chegou o momento de dar uma oxigenada na equipe. Tem alguns atletas que caíram muito de rendimento, e a gente está atento a isso. A partir de agora vamos repensar série de coisas", disse Vagner Mancini.

André Lima é um dos que devem ganhar uma oportunidade. Ele ficou quase dois meses sem atuar e voltou na derrota para o Corinthians. Marcou o gol de honra na ocasião e ganhou elogios de Vagner Mancini, que deve aproveitá-lo entre os titulares. "Temos outros atletas que podem entrar. Tenho o André, que entrou bem hoje, com toda dificuldade por estar parado um tempo grande. É um atleta que incomoda muito", afirmou.

Jéferson, Wallyson e Lucas Fernandes, que foram impedido de atuar contra o Corinthians, pois já tinham disputado a Copa do Brasil por outras equipes, estão liberados e também são reforços para Mancini. Os meias Guilherme Costa e Luan entraram no segundo tempo em São Paulo e são outras opções para o treinador rubro-negro.