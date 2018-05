'Voo da alegria' da CBF para a Copa do Mundo da Rússia custará até R$ 3 milhões

13/05/2018 | 08:00



A CBF não confirma os valores, mas a estimativa é que a entidade gastará entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões para levar presidentes de federações e de 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para acompanhar in loco na Rússia os três jogos da seleção na primeira fase da Copa em Rostov, São Petersburgo e Moscou.

Como justificativa para levar os cartolas ao Mundial, a CBF alega que também promoverá uma agenda de trabalho com reuniões e visitas técnicas às instalações que serão utilizadas no evento. Todos os gastos de passagem aérea e hospedagem serão bancados pela entidade.

Após ensaiar um movimento de oposição à atual gestão da CBF antes da eleição de Rogério Caboclo, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, decidiu recusar o convite da entidade, mas vai à Rússia. "Vou assistir aos três primeiros jogos do Brasil, mas por minha conta".

Ele, no entanto, defende o convite feito pela CBF para levar os presidentes de federações ao Mundial. "A Copa é um evento que acontece a cada quatro anos. É o maior evento do mundo. Acho a viagem justa, mas tem de ter clareza. Não acho errado, mas a forma precisa ter transparência. Tem de falar as regras. Se a CBF tem certeza que aquilo é correto, não precisa esconder nada", disse.

Apesar de ter votado em Rogério Caboclo, depois que passou a fazer oposição ao comando da CBF o presidente da FPF perdeu a sua cadeira no Conselho da Conmebol. Agora, o novo representante do Brasil no órgão é o coronel Antônio Carlos Nunes, presidente da CBF.

O presidente da Federação Gaúcha, Francisco Novelletto Neto, também considera importante que a CBF leve a ele e seus parceiros de entidades estaduais à Rússia durante a Copa. "É importante porque vamos aprender, nos instruir. Eu trabalho a vida inteira para o futebol sem ganhar um centavo. Nada mais justo", disse. "Eu não preciso de dinheiro, eu tenho porque sou empresário bem-sucedido, mas é justo".

Ele vai assistir apenas aos dois primeiros jogos da seleção, contra Suíça e Costa Rica, pois tem compromissos no Brasil. "Mas depois eu vou voltar nas quartas de final e levarei 12 funcionários da minha empresa, que eu convidei. Todas as despesas serão pagas por mim".

Os clubes que tiveram presidentes sorteados para ir à Rússia são: Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, São Paulo, Ceará, Avaí, Guarani, CRB, Brasil-RS e Paysandu.