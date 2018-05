Macron telefona para Trump e expressa preocupação sobre o Oriente Médio

12/05/2018 | 21:39



O presidente francês, Emmanuel Macron, telefonou para seu aliado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dizer que está muito preocupado com as tensões no Oriente Médio, após a decisão de Trump de se retirar do acordo nuclear com o Irã.

O gabinete de Macron disse que os dois líderes falaram no sábado e o líder francês expressou sua "grande preocupação com a estabilidade" na região. O mandatário francês se opõe fortemente à retirada de Trump do acordo global de 2015, que restringe as atividades nucleares do Irã. As hostilidades entre o Irã e Israel já escalaram nos últimos dias.

Macron e Trump também discutiram questões comerciais. Os governos europeus estão lutando para "salvar" bilhões de dólares em comércio com o Irã, que foi retomado graças ao acordo de 2015.

Além disso, a França e a UE estão pressionando Washington por isenção das tarifas de aço e alumínio impostas por Trump. Fonte: Associated Press.