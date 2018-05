Rio: polícia apreende 2 t de maconha em caminhão

12/05/2018 | 19:12



Um caminhão frigorífico que transportava duas toneladas de maconha foi descoberto e apreendido pela Polícia Civil do Rio na madrugada deste sábado (12), quando trafegava pela rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí (município do sul fluminense), no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a carga vale R$ 5 milhões e seguia do Paraguai rumo a sete favelas do município do Rio. Também estavam escondidos no caminhão dois fuzis com mira a laser, avaliados em R$ 40 mil, e um revólver de calibre 38.

O veículo era conduzido por Maicon Gonçalves, de 33 anos, que foi preso. O caminhão tem placas de Curitiba e também transportava carne processada. A maconha e as armas estavam escondidas na lataria.

O delegado Marcus Amin, titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e responsável pela operação que levou à apreensão do caminhão, destacou que ela resultou de investigação e monitoramento conjuntos: "Estávamos investigando a ação de traficantes que traziam drogas do Paraguai para o Rio, e após ação de inteligência conseguimos identificar o veículo e apreender a carga. Essa apreensão é resultado do cruzamento de dados da 27ª Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense", afirmou.