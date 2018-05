Inter de Milão perde em casa e complica classificação para a Liga dos Campeões

12/05/2018 | 19:05



A Inter de Milão decepcionou seu torcedor em pleno estádio Giuseppe Meazza ao perder por 2 a 1 do Sassuolo, neste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. De quebra, ainda se complicou na busca por vaga na Liga dos Campeões.

Com a derrota, a equipe do técnico Luciano Spalletti permanece na quinta posição na tabela, com 69 pontos. Dois a menos do que a Lazio, quarta colocada, que pega o Crotone, fora de casa, neste domingo, e pode garantir a classificação antecipada para o principal torneio de clubes europeus.

Na última rodada, a Inter encara justamente a Lazio, em Roma, e por isso a partida deste sábado era fundamental para as pretensões do clube de Milão.

No jogo diante do Sassuolo, agora 11º colocado, com 43 pontos, a Inter teve 74% de posse de bola. Chutou 16 vezes ao gol adversário e conquistou outros 16 escanteios. Mas nada disso foi suficiente para vencer o adversário, que abriu o placar com Matteo Politano no primeiro tempo e ampliou com Domenico Berardi na segunda etapa. O meia brasileiro Rafinha Alcântara diminuiu.

No outro jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano, o já rebaixado Benevento venceu o Genoa (12º colocado, com 41 pontos), em casa, por 1 a 0, e foi aos 21 pontos na lanterna, posto do qual não tem chance de sair na última rodada, mas ao menos proporcionou uma despedida digna aos seus torcedores.

A 37ª e penúltima rodada do Italiano segue neste domingo com oito partidas. Destaque para o clássico em Roma, no qual o time da casa enfrenta a Juventus, que pode garantir o heptacampeonato com um empate.

A Juventus lidera com 91 pontos, seis à frente do Napoli, que encara a Sampdoria fora de casa. Já a Roma está na terceira colocação, com 73 pontos, e quer assegurar vaga direta para a Liga dos Campeões.

Além de Lazio e Crotone, a rodada ainda tem Fiorentina diante do Cagliari, Hellas Verona contra Udinese, Torino versus Spal 2013 e a Atalanta recebe o Milan.