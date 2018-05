12/05/2018 | 18:23



O presidente Michel Temer recebeu na tarde deste sábado, 12, no Palácio do Jaburu, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também estavam presentes no encontro os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. O Palácio do Planalto informou que foi um evento social e que os ministros estavam acompanhados das suas esposas.