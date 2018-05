Ataque a faca deixa uma vítima fatal em Paris; agressor foi morto pela polícia

12/05/2018 | 17:37



Um ataque a faca deixou uma vítima fatal e outras pessoas feridas em Paris, informou a polícia francesa há pouco. O agressor, que ainda não foi identificado, também morreu, alvejado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

O incidente ocorreu na região central da capital francesa. Testemunhas relataram pânico disseram ao site francês France24 que a polícia tentou controlar o agressor com um taser, mas a medida não surtiu efeito, o que levou os agentes a fazer dois disparos com arma de fogo.

Houve pânico no momento do ataque, com pessoas buscando abrigo e se escondendo em bares e restaurantes. O motivo do ataque ainda é desconhecido. (Caio Rinaldi, com informações da Associated Press)