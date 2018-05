Iraque: eleição é encerrada; resultado é esperado em até 48 horas

12/05/2018 | 16:45



As urnas foram fechadas no Iraque na noite de sábado na primeira eleição nacional desde que o país declarou vitória sobre o grupo Estado Islâmico. A eleição, a quarta desde a derrubada de Saddam Hussein pelos EUA em 2003, foi marcada por relatos de baixa participação e irregularidades.

Os resultados são esperados nas próximas 48 horas, de acordo com o órgão independente que supervisiona a eleição do Iraque, mas as negociações para escolher um primeiro-ministro encarregado de formar um governo devem se arrastar por meses.

A votação começou no início da manhã de sábado em uma competição que não teve nenhum candidato favorito depois de semanas de campanha oficial. A competição mais dura do primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, veio de partidos políticos com laços mais estreitos com o Irã.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, parabenizou o Iraque pela realização do pleito e reafirmou o compromisso de Washington com o Acordo de Estrutura Estratégica que sustenta as relações entre os EUA e o Iraque. Em um comunicado, Pompeo pediu ao novo parlamento iraquiano que forme um governo inclusivo para trabalhar por todos os iraquianos. Fonte: Associated Press.