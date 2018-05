Rita Ora é criticada por música em que dá a entender que é bissexual

12/05/2018 | 16:11



Rita Ora lançou na última sexta-feira, dia 11, a música Girls, ao lado das cantoras Cardi B, Charli XCX e Bebe Rexha.

Em um dos trechos da música, Rita fala que às vezes só quer tomar vinho e beijar garotas. Em entrevista para a People, a cantora falou sobre a canção pouco depois de ela ter sido lançada:

- É hora do poder feminino! Eu escrevi esta música há cerca de dois anos em Londres com minha equipe e na verdade não pensei tanto sobre ela. Eu sabia que seria uma música boa mas não imaginava que seria algo no qual meus colegas músicos e as meninas que cantam iriam querer fazer parte. Por isso a deixei um tempo de lado.

Ela então falou que a música chegou nas mãos de Cardi B, e depois chegou em Charli, e as duas amaram e disseram que ela deveria investir na canção. Foi aí que Rita as convidou para cantar também e as duas aceitaram. Bebe foi a última pessoa a embarcar no time das cantoras, porque Rita queria muito trabalhar com ela.

- A música representa liberdade e a chance de ser o que você quiser ser, e com isso, não julgar, e simplesmente viver a vida da forma que você quer vivê-la. Sinto isso toda a vez que a ouço.

Apesar de a ideia de Rita ter sido passar a imagem do poder feminino e de grandes mulheres ao público, a canção não tem agradado a todos e recebeu diversas críticas.

A cantora e atriz Hayley Kiyoto desabafou em seu Instagram dizendo que não gostou da forma marginalizada que a música descreve o fato de mulheres beijarem outras mulheres e que houve falta de consideração das artistas na hora de pensar na letra. Ela escreveu:

Eu não preciso beber vinho para beijar outras mulheres, tenho amado mulheres por toda a minha vida. Nós podemos e devemos fazer melhor.

Sam Neath, do movimento Bi Pride UK, disse que seu maior medo é as cantoras terem feito dessa forma só para parecerem sexy e divertidas.