Clipe de This is America, de Childish Gambino, tem como referência Cidade de Deus, entenda!

12/05/2018 | 16:11



Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino, lançou recentemente a música This Is America, que trouxe um dos clipes mais impactantes atualmente quando o assunto é denúncia das violências sofridas pela população negra. O que você não sabe é que o vídeo teve como inspiração um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, Cidade de Deus!

Hiro Murai, responsável pela a direção, revelou à revista Variety que teve como uma de suas referências o filme brasileiro, de Fernando Meirelles:

- A ideia foi fazer vídeo dançante que se passasse nos últimos 20 minutos do filme Mãe! ou no universo de Cidade de Deus. No final das contas, era sobre colocar todas as peças no quadro e descobrir o que queríamos enfatizar e qual era o tom que queríamos atingir, contou.

O universo comum entre as duas produções é a questão da crítica social. Donald Glover com seu clipe chocou aqueles que o assistiram ao trazer à tona, além do racismo de forma sutil, grandes massacres sofridos pela população negra, como o tiroteio na igreja de Charleston, que deixou nove vítimas, todas negras.