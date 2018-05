Kim Kardashian revela o que mais ama e qual é a parte mais difícil em ser mãe de três crianças

12/05/2018 | 15:11



No próximo domingo, dia 13, comemora-se o Dia das Mães ao redor do mundo. E Kim Kardashian dividiu um depoimento com seus fãs, em seu aplicativo, para falar sobre maternidade: a socialite é mãe de North, Saint e Chicago, de seu relacionamento com o marido, Kanye West. De acordo com a People, ela começou explicando o que fará na data especial.

Neste Dia das Mães eu estou mais animada por ficar com as crianças o dia todo, disse, acrescentando que seus momentos favoritos em família inclui ficar na cama, lendo livros ou apenas estando juntos.

Além disso, acrescentou que há altos e baixos e que a parte mais difícil é quando todos precisam de você ao mesmo tempo e estão chorando.

Pode ser esmagador, declarou.

Mas há sempre o lado bom:

A parte mais gratificante de ser mãe é quando meus filhos me dizem que me amam. Ter filhos mudou a minha alma! Você aprende muito sobre si mesma, sendo mãe, e você se importa mais sobre o mundo onde está criando seus filhos. Meu estilo de maternidade é muito amoroso, concluiu.