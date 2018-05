Após Fox cancelar, Brooklyn Nine-Nine vai ganhar nova temporada pela NBC

12/05/2018 | 14:38



Na última quinta-feira, 10, a Fox anunciou que Brooklyn Nine-Nine, que está na quinta temporada, não será renovada. A notícia causou muita tristeza nos fãs e, com a comoção, a NBC resolveu agir. A emissora anunciou que vai produzir uma sexta temporada da série. As informações são da Hollywood Repórter.

Como é uma série com grande audiência na TV americana, a notícia de que seria cancelada gerou muita surpresa. Logo após o anúncio, serviços de streaming como Hulu e Netflix e as emissoras CBS e NBC manifestaram interesse em continuar Brooklyn Nine-Nine, e foi a NBC quem ficou com o trunfo e comprou os direitos da Universal TV, responsável pela série.

Serão 13 episódios novos, que continuarão sob o comando dos atuais produtores Mike Schur e Dan Goor. "Desde que nós vendemos essa atração para a Fox, eu me arrependi de tê-la deixado ir, e é um ótimo momento de levá-la de volta para a casa onde ela pertence", disse Robert Greenblatt, chefe da divisão de entretenimento da NBC. "Mike Schur, Dan Goor e Andy Samberg cresceram na NBC e nós estamos muito emocionados que uma das comédias mais inteligentes, divertidas e com melhor elenco em tanto tempo vai fazer parte da nossa programação".

Schur e Goor produziram algumas séries da NBC, então a parceria com a emissora é de longa data. Atualmente, Schur tem a série The Good Place e Abby's na programação, e os dois juntos já produziram Parks and Recreation.

No Brasil, Brooklyn Nine-Nine pode ser assistida pela Netflix, onde há quatro temporadas disponíveis.