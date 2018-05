Susana Vieira viaja aos Estados Unidos para formatura do neto: Cheia de orgulho

12/05/2018 | 14:11



Susana vieira está na Califórnia por um motivo especial em sua família: a formatura de seu neto, Rafael Cardoso.

Rafael é um dos filhos de Rodrigo Vieira, único herdeiro da atriz. A família toda mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e Rafael se formou na University of Southern California. Muito orgulhosa, Susana publicou uma foto ao lado do neto, na qual escreveu:

Olha nós aqui outra vez e agora sou eu te admirando e cheia de orgulho no homem que você se transformou.

Além do clique com o neto, ela também publicou uma foto ao lado de toda a família, e mostrou que estava muito feliz de estar ali reunida com todos.

A atriz ainda compartilhou trechos da cerimônia no Stories de seu Instagram. O filho de Susana, Rodrigo, publicou uma foto ao lado da mãe, e escreveu que estava muito feliz de tê-la com ele no dia das mães.

Muito feliz de poder passar o Dia das Mães com ela, a melhor de todas, nessa cidade incrivel!