Fran e Diego assumem liderança do Power Couple Brasil após Prova dos Homens

12/05/2018 | 14:11



Na última sexta-feira, dia 11, aconteceu a Prova dos Homens na terceira edição do Power Couple Brasil. Pressionados pelo fato de suas respectivas esposas não terem cumprido a Prova das Mulheres na quinta-feira, dia 10, com exceção de Fran e Munik que se deram bem, os maridos tiveram que passar por seis etapas em um circuito, que exigia preparo físico, habilidade, rapidez e conhecimento do universo das esposas.

Durante a prova, as participantes ficaram perto dos maridos, gritando incentivos com a ajuda de uma megafone, mas quem se deu melhor - e acabou em primeiro lugar no ranking da semana -, foi Fran e Diego. Ela apostou 35 mil reais no amado e o casal não só levou a bolada para casa como também ganhou uma moto novinha!

O anúncio do presente foi feito pelo apresentador, Gugu Liberato, que apresenta o reality show da Record.