Pabllo Vittar celebra participação em O Outro Lado do Paraíso: Quem viu essa atriz?

12/05/2018 | 14:11



Pabllo Vittar foi uma das surpresas que marcaram o grande final de O Outro Lado do Paraíso na última sexta-feira, dia 12! A trama de Walcyr Carrasco chegou ao fim e trouxe até um show da drag queen, que marcou um velório bem divertido, do jeito que Dona Caetana, personagem de Laura Cardoso, queria.

E ainda feliz por ter participado da trama, Pabllo usou seu Instagram para publicar uma foto de sua performance. De barriga de fora, saltos altos e um cabelo loiro escorrido, a cantora brincou na legenda:

Quem viu essa atriz?

E segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, mesmo com uma boa audiência, a novela das nove chegou ao fim sem conseguir superar o sucesso que foi Avenida Brasil, de 2012. No episódio final, 70% da Grande São Paulo estavam ligados na novela, marcando 46 pontos no ibope.

O número fica atrás de sua antecessora, A Força do Querer, que havia marcado 52 pontos, assim como Avenida Brasil. Já na média geral, Outro Lado registrou 38,6 pontos enquanto Avenida marcou 38,8 pontos. Lembrando que cada ponto em São Paulo equivale a cerca de 72 mil domicílios sintonizados.