Chanceler alemã critica decisão dos EUA sobre Acordo com Irã

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou neste sábado que a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã torna a situação no Oriente Médio "mais difícil". Discursando na Basílica de São Francisco, em Assis, Itália, Merkel citou a recente escalada da hostilidade israelense-iraniana como motivo de preocupação.

Nesta sexta-feira, Merkel já havia criticado a decisão de Trump afirmando que "não está certo que se decida abandonar unilateralmente um contrato que foi discutido e que o Conselho de Segurança da ONU aprovou unanimemente". Para ela, "Isso danifica a confiança na ordem internacional".

Frades franciscanos concederam neste sábado à líder alemã a Lâmpada da Paz de São Francisco. Durante a cerimônia, ela disse: "A paz não é possível sem justiça". Merkel afirmou que "a busca pela paz e reconciliação, independente da fé e visão de mundo, é uma tarefa essencial e fundamental da política".

Referindo-se às divisões sobre a questão dos imigrantes na Europa, ela disse que "a tolerância deve estar sempre presente na União Europeia". A chanceler recomendou rebater declarações populistas com fatos, num momento em que o populismo aumenta na

Itália e em outros países.

Fonte: Associated Press