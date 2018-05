Lasmar garante que resultados dos exames de Neymar 'foram os melhores possíveis'

12/05/2018 | 11:56



Depois de Neymar realizar novos exames de imagem nesse sábado, em Paris, e ser liberado para as atividades de campo, o médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Lasmar, avaliou com otimismo a situação do astro do Paris Saint-Germain. Para ele, os resultados foram os "melhores possíveis".

O exame foi realizado nas dependências do PSG, também com a presença da equipe médica do clube. "O exame foi muito bom. Os resultados foram os melhores possíveis no tempo de 10 semanas pós cirurgia. A partir de hoje (sábado) ele foi liberado para começar os trabalhos de campo, e já começou", informou Lasmar ao Estado. "Saiu do hospital e foi para o CT do PSG. Já começou os trabalhos físicos no campo, se adaptando aos impactos e solicitações maiores, aos trabalhos de equilíbrio."

A expectativa de Lasmar é de que Neymar aumente de forma progressiva a carga de trabalho no campo, algo que ele não vinha fazendo até a sexta-feira. "Dentro dessa evolução, queremos que ele esteja na próxima semana conosco na Granja Comary, já treinando com bola junto com os jogadores", explicou, ainda mantendo a prudência: "De agora até a Copa do Mundo, temos algumas semanas e elas serão muito importantes para que o trabalho físico seja intensificado. A resposta que o jogador vai nos dar é diária. Isso precisa ser acompanhado de uma maneira bem próxima".

Embora Neymar não vá participar dos dois jogos finais do PSG na temporada - o primeiro é nesse sábado -, a previsão é de que ele esteja em plena forma física na abertura da Copa do Mundo da Rússia, em 14 de junho. Até lá, o atacante deverá participar dos jogos amistosos contra a Croácia, em 3 de junho, e contra a Áustria, no dia 10 do mesmo mês. "Hoje ele tem uma liberação médica para já começar a trabalhar no campo porque temos uma total segurança de que a fratura está muito bem", reiterou.

Lasmar disse ainda que já informou a comissão técnica sobre a evolução do quadro, inclusive com um relatório dos trabalhos de campo. "Nós já avisamos o Tite de sua situação, da evolução que ele vem tendo, do resultado dos exames e dos primeiros trabalhos de campo que ele fez e deu uma resposta muito positiva", assegurou.

Depois de fazer a cirurgia e se recuperar no Brasil, Neymar retornou no final da semana passada a Paris. E a sua ausência no clube foi motivo de controvérsia. Enquanto a diretoria manifestou apoio à permanência do craque em solo brasileiro, parte da torcida e dos comentaristas esportivos da França protestou contra seus supostos privilégios.

O astro também continua no olho do furacão da próxima janela de transferências. Nesse sábado, três jornais esportivos espanhóis voltaram a afirmar que Neymar negocia com o Real Madrid para retornar ao futebol espanhol.

Coincidência ou não, ele publicou em seu Twitter uma foto com a nova camisa do PSG para a temporada 2018-2019, com uma mensagem que dá a entender que ele permanecerá em Paris. "Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos", afirmou em português e em inglês.