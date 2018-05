Temer comemorara 2 anos de governo e diz que defensores da crise perderam

12/05/2018 | 11:47



Sem compromissos oficiais neste sábado, o presidente Michel Temer (MDB) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de dois anos à frente do governo federal, completados neste dia 12 de maio, e exaltar as conquistas obtidas no período.

"Há dois anos, assumi o governo do Brasil com uma dura missão: retirar o País da sua mais grave recessão, estancar o desemprego, recuperar a responsabilidade fiscal e manter os programas sociais. De fato, tudo isso foi feito", disse Temer em postagem feita no Twitter.

O presidente complementou que o que chamou de "novo Brasil" é um País mais forte e otimista, sem espaço para retrocessos. "As mudanças precisam continuar. Os defensores da crise perderam. O Brasil aprendeu a crescer com consistência".

Ao tratar de dados "incontestáveis" da retomada econômica, Temer citou as duas maiores safras agrícolas da história, os recordes registrados no superávit da balança comercial, a recuperação financeira das estatais e a geração, incluindo vagas informais, de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho no último ano.

Segundo Temer, a economia vai crescer agora mais de 2%, após encolher a um ritmo de "quase 4% ao ano" - números divulgados até agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a atividade econômica teve duas quedas consecutivas de 3,5% em 2015 e 2016. "A recessão que dizimava mais de 150 mil empregos/mês acabou", postou Temer.

O presidente destacou ainda a reforma feita no ensino médio e, numa resposta a críticas de que o teto nos gastos limitaria investimentos na educação, citou a criação de mais 500 mil vagas de ensino em tempo integral e a liberação de R$ 2 bilhões na formação de 190 mil professores.