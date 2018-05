Trump determina negociações sobre consumo de combustível em automóveis

12/05/2018 | 09:16



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu sua equipe a negociar com a Califórnia de forma a alcançar um padrão único no país para o consumo de combustível dos automóveis, durante uma reunião com executivos da indústria automobilística.

O presidente se reuniu com altos executivos no setor automobilístico nesta sexta-feira para discutir os padrões de consumo de combustível e encarregou a secretária de Transporte, Elaine Chao, e o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt, a discutir com autoridades da Califórnia, de acordo com duas pessoas informadas sobre a reunião.

A indústria automobilística quer relaxar os padrões federais de economia de combustível, mas não tanto a ponto de provocar uma briga judicial com a Califórnia, que tem poder para impor limites mais restritos para a emissão de poluentes. Um litígio poderia levar à criação de dois padrões de consumo de combustível diferentes nos EUA, obrigando os fabricantes de veículos a projetar e produzir duas versões de cada um de seus modelos de veículos, o que acarretaria em aumento de custos para o setor.

Dois grupos de comércio da indústria automobilística confirmaram em uma declaração que Trump estava disposto a conversar com a Califórnia, mas não forneceram detalhes. A Aliança para Fabricantes de Automóveis e o Montadoras Globais disseram que gostaram da abertura de Trump para uma discussão com a Califórnia "de forma expedita".

A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou que o presidente e as montadoras discutiram "como melhor seguir adiante" nos padrões de economia de combustível. Fonte: Associated Press