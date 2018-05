Prefeitura de SP licita concessão do Parque do Ibirapuera

12/05/2018 | 08:33



A Prefeitura de São Paulo publica neste sábado, dia 12 de maio, no Diário Oficial da Cidade, o edital de licitação para a concessão do primeiro lote de parques, que inclui o Ibirapuera e mais cinco em outras regiões da cidade (Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade).

De acordo com a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), a principal alteração no edital, em relação ao texto colocado em consulta pública, é a exclusão da concessão do Viveiro Manequinho Lopes e todas as edificações dentro de sua área total, incluindo o Herbário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.