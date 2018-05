Powerpaola vem ao País para lançamento, oficina e mostra

12/05/2018 | 09:00



A Lote 42 está mandando para a gráfica Qp, da equatoriana Powerpaola, uma das quadrinistas mais festejadas da América Latina.

Com prefácio do brasileiro Fabio Zimbres e 13 histórias inéditas, a graphic novel reúne quadrinhos feitos entre 2006 e 2012, período que durou seu relacionamento com Q, e mostra a vida dos dois nos diversos lugares em que viveram. Duas das histórias foram feitas pelos dois - cada um escrevendo a própria voz. Powerpaola, de 40 anos, está de viagem marcada para o Brasil e a agenda já é extensa. Ela lança o livro no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), em Belo Horizonte, dia 30.

Sua passagem por São Paulo inclui, além do lançamento, uma oficina de quadrinhos no Sesc Consolação na primeira semana de junho e, depois, uma exposição de desenhos inéditos na Sala Aberta, na Pompeia, a partir do dia 10.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.