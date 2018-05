Quando as mães fracassam

Do Diário do Grande ABC



12/05/2018 | 09:53



Todos os anos, no segundo domingo de maio, as mães brasileiras recebem indulto coletivo. A maioria, amadas por vários tipos de parentes, ganha atenções gerais, por meio de presentes, almoços, passeios e promessas. Outras são odiadas (segundo seus próprios filhos) por não terem cumprido ‘bem’ seu papel, ou por ‘errarem’ na distribuição de afetos no seio familiar.

De qualquer maneira, as contradições familiares são varridas para baixo dos tapetes e é conseguida uma trégua que pode ser registrada, alegremente, pela mídia e, se possível, convertida em lucro econômico para alguns e ganho emocional temporário para todos.

Mas quero dizer que, salvo ocorrências diretas muito fortes de agressões, coerções, seduções e repressões, as mães não devem ser culpadas pelos descaminhos dos filhos.

Isso porque, nas últimas décadas, têm tido como coadjuvante na educação dos filhos elementos extremamente poderosos. Basta atentarmos para a televisão e certos ‘pedagogos’ (animadores de auditório) que elevam a índices impressionantes a alienada audiência infantojuvenil e adulta, disputando (em poder de influência) com a escola, a família e as igrejas.

É claro que defendemos a supremacia educativa sobre todos os segmentos, principalmente abordagem com boa tecnologia, articulada a educação social, que venha preparar (em todos os sentidos) crianças e jovens para vida produtiva, crítica e saudável, preocupada com o presente e o futuro, sem desprezar o passado.

Esclarecidos esses aspectos, por que algumas mães sentem-se fracassadas?

Essas mães, em particular, têm a impressão de que fracassaram porque, no embate formativo global de seus filhos, não conseguiram fazer valer a essência solidária da vida, oriunda inicialmente da própria concepção. Ao dar vida a novo ser, geralmente está implícito amor tão sublime, depois um preparar para o mundo e, em seguida, a consideração de que este trabalho leve o pequeno ser humano a ser menos egoísta, ou seja, que não fique voltado apenas para si.

E quais são as que fracassam realmente? São aquelas que preparam seus filhos para vencerem os das outras (principalmente de famílias simples); são aquelas que incutem ideologia familiar possessiva (tudo para a própria família) e que apoiam tendências ao exercício da inteligência irresponsável, voltada para ganhos econômicos imorais ou mesmo à concentração de poder para fins individualistas. O cenário atual mostra muito bem quais fracassaram, por meio da ação dos filhos poderosos que ameaçam o mundo.



Dermeval Corrêa de Andrade é professor, psicólogo, diretor-presidente da Instituto Argumentos – Ciência e Cultura e formulador da Psicologia da Ideologia.

Palavra do leitor

60 anos – 1

Sessenta anos de existência de um jornal não pode ser atribuído à sorte. São necessárias competência, seriedade, imparcialidade e a verdade dos fatos, acima de tudo. Parabéns ao Diário e a toda sua equipe, que nos trazem todos os dias tudo o que ocorre no nosso Grande ABC e em todo o Brasil e mundo.

Moyses Cheid Junior

São Bernardo



60 anos – 2

Parabéns ao Diário pelos seus 60 anos de informações para nossa região e, inclusive, outros Estados. Agradeço por nos permitir dar nossas opiniões por meio desta coluna Palavra do Leitor, a fim de que nossa população fique mais atenta com o que ocorre no nosso País e no mundo. Longa vida a todos os colaboradores para que nós, seus leitores, possamos estar sempre bem informados e atualizados.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



60 anos – 3

Há cem anos, segundo publicação na Memória deste Diário (Setecidades, ontem), em Santo André as autoridades estavam às voltas com as vacas soltas nas ruas. Há 60 anos começava a ser entregue despretensioso jornal gratuito pelas portas da cidade. Hoje este jornal, transformado no Diário, é fonte de informações verídicas e previamente checadas, é palco livre de todas as expressões políticas da região, honrando de todas as formas os mais caros direitos que a democracia nos oferece. Parabéns, Diário, que de sexagenário caminhe a passos seguros para se tornar centenário, e que as notícias desses dias venham no futuro a ser relíquias de passado superado pelo progresso humano, e registradas dia a dia por esta mídia que de alguma forma continuará a ser a garganta de muitos.

Ruben J. Moreira

São Caetano



60 anos – 4

Simplesmente magnífico. É o mínimo do máximo que pude encontrar em meu modesto vocabulário para qualificar o suplemento especial comemorativo aos 60 anos do Diário (ontem). Os sábios diretores e editores foram felizes por conseguir juntar nas 60 páginas do suplemento grande parte da história deste sexagenário jornal, que todos os dias chega às mãos de seus milhares de leitores. Elogiar uma reportagem poderia estar cometendo injustiça com os demais profissionais que contribuíram, com suas ideias, para este suplemento. São reportagens de qualidade e que despertam e prendem a atenção do público leitor. Posso garantir, sem sombra de dúvida, que esta edição especial do Diário serviu-me como homenagem pelo fato de ter tido a honra de contribuir, profissionalmente, para que esse respeitável periódico chegasse ao ápice de sua trajetória. E devo agradecer porque foi na Redação do Diário em que consegui aprimorar-me profissionalmente, podendo deixar gravada em algumas de suas páginas a marca de meu trabalho jornalístico no início da década de 1970.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



60 anos – 5

Nasci em uma casa de pais leitores, assinantes de círculo do livro, revistas semanais e jornais. Pelo exemplo, eu e meus irmãos tomamos gosto pelo hábito. Neste contexto, o Diário teve papel fundamental na minha vida. Esperávamos ansiosamente pelo Diarinho aos domingos, fazíamos palavras cruzadas em família e eu ia aprendendo mais sobre nossa região a cada edição. Ainda criança, visitei as instalações do Diário com a escola e fiquei encantada com o tamanho e rapidez das máquinas, além daquele monte de gente da Redação escrevendo de maneira rápida, focada e com suas xícaras de café ao lado. Parecia filme. Em algum breve momento, passou pela cabeça fazer jornalismo, mas a vida me levou à publicidade e propaganda e, no fim das contas, trabalho diariamente com vários jornalistas. São profissões diferentes, mas absolutamente complementares! Colegas professores, alunos, parceiros do dia a dia, quanta gente competente já passou pelo Diário, verdadeira escola de comunicadores. Parabenizo todos que também têm suas histórias entrelaçadas com o maior veículo de comunicação da região, que tiveram suas histórias contadas nestes 60 anos e os que ainda escreverão. Pois certamente, nosso querido Diário terá vida longa. Beijo carinhoso a todos!

Luciana Patara, secretária de Comunicação de Santo André