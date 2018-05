Do Diário do Grande ABC



12/05/2018



As coisas não vão nada bem quando o noticiário político se mistura com o policial. A semana, que hoje se encerra, foi marcada pela infeliz simbiose entre os dois temas. Num átimo de tempo o Grande ABC virou o centro de tristes notícias que envolveram pessoas de destaque no cenário regional com lamentáveis fatos de repercussão nacional e que ganharam destaque pelas incríveis cargas de cinismo, ganância, insensatez e violência que carregam.

A Operação Prato Feito, desencadeada pela Polícia Federal, resultou na prisão do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, e de seu secretário de Governo, João Gaspar, expondo a cidade a situação preocupante, para dizer o mínimo, além de o ex-prefeito Donisete Braga, indiciado sob suspeita de ter viajado e consumido vinho caríssimo com dinheiro que deveria ter sido utilizado para a compra de alimentos para crianças em idade escolar. Sem contar o secretário de São Bernardo, que acabou exonerado.

Em Diadema, ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, o Maninho, e seu filho tiveram prisão decretada por tentativa de homicídio após agressão a empresário contrário ao ex-presidente Lula. Desaparecidos, ambos são considerados foragidos da Justiça.

Todos os citados são nomes fortes da política local, figuras conhecidas e que costumeiramente se colocam como postulantes a cargos eletivos, mas que hoje trazem à região um protagonismo indesejado. Provocam nos cidadãos um misto de sensações que vai da incerteza à indignação.

Políticos que se meteram em situações que contribuem ainda mais para o descrédito de uma classe que já não conta com o respeito de boa parte da sociedade. E que, com seus atos pouco republicanos, dão margem à desconfiança.

O noticiário é desagradável, mas, tomara, seja um divisor de águas. Um marco no sentido de mostrar que práticas ilícitas não são mais aceitas. Que os tempos são outros e não há mais espaço para enganadores. Honestidade tem de ser obrigação. De todos.