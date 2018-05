Obituário - 12 de maio de 2018

Ademir Medici

12/05/2018 | 08:39



Luiz Oscar Cumer

(Santo André, 9-2-1933 – 5-5-2018)



Foram 55 anos de trabalho, 35 na Rhodia, de estagiário a diretor geral técnico na Divisão Farmacêutica, e mais 20 no Laboratório Sanval. Este o lado profissional do farmacêutico bioquímico Luiz Oscar Cumer.

Seus estudos foram iniciados em Santo André, do I Grupo Escolar à formatura em Administração de Empresas na Faculdade Senador Flaquer. Na sequência, obteve o 20º lugar em vestibular na Universidade de São Paulo para o curso de Farmácia Bioquímica. E o reconhecimento com a comenda outorgada pela indústria farmacêutica de São Paulo.

“Meu pai começou a trabalhar aos 14 anos como operador de mimeógrafo. Casou-se com minha mãe. Ela sua primeira namorada, ele o primeiro namorado de minha mãe. Só parou de trabalhar quando o Laboratório Sanval encerrou atividades”, rememora a filha, Katia Cumer.

Luiz Oscar Cumer deixou importante depoimento sobre a história da Rhodia, em especial sobre a Divisão Farmacêutica. Era filho de Attilio Cumer e Hermínia Cumer. Residia no bairro Jardim. Parte aos 85 anos. Deixa a esposa Neide. Está sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.



Crédito da foto – Projeto Memória



OSCAR CUMER. Ele narrou a história da Divisão Farmacêutica da Rhodia





Santo André



Thereza de Lourdes Gaiarsa Simões, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonio Simão Duarte, 89. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Romão da Costa, 85. Natural do Porto Real Colégio (AL). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio de Come, 85. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Antonia Oliveira de Almeida, 83. Natural de Beneditinos (PI). Residia no Jardim Pedra Branca, em São Paulo (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



João Ferreira dos Santos, 63. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Operador de peça. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Eugênio Carrinho, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Motorista. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Márcio Henrique Camillo, 41. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 8, em Jarinú (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



São Bernardo



Alzira Fordiani da Cruz, 82. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Carlos de Jesus Silva, 48. Natural de Baixa Grande (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Microempresário. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Décio Rodrigues, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila IVG, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ivone Capra Bende, 76. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.



Cleusa Maria Viana, 64. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Elza Rosa Luiz de Souza, 81. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Francisco da Silva, 70. Natural de Murici (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Helena Júlia da Silva, 65. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



José Pereira dos Santos, 62. Natural de Riacho de Santana (BA). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Carlos Nunes, 60. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Manoel Carlos Valdevino Diniz, 56. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Rosana Aparecida dos Santos de Oliveira, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Carlos Eduardo dos Santos, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Elvis Alexandre Nunes, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Nilda Maria da Costa Omena, 41. Natural de Columbi (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Everson Coelho de Souza, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.