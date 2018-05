Magna Cosma vai encerrar operação e dispensar 140 trabalhadores

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



12/05/2018 | 07:09



A Magna Cosma, multinacional canadense fabricante de partes da suspensão de veículos, irá fechar sua fábrica em São Bernardo. Com isso, cerca de 140 funcionários deverão ser dispensados.

Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Genildo Dias Pereira, a entidade vinha percebendo a falta de investimento nos últimos tempos, mas não imaginava que fosse o fim da operação na Av. Piraporinha. “Notamos que faltavam aportes para melhorias da planta. Procuramos a empresa, que justificou a situação pela perda de clientes, mas disse que havia um estudo para segurar a unidade. No entanto, hoje (ontem), para nossa surpresa, vieram nos comunicar que a matriz decidiu pelo encerramento das atividades”, explicou. Um dos principais clientes da Magna Cosma na região eram montadoras como a GM (General Motors) e a Honda, segundo Pereira.

Procurada, a empresa disse que não iria se pronunciar por enquanto, mas que os termos da rescisão dos trabalhadores seriam negociados com o sindicato, assim como se haveria a possibilidade de transferência para outra planta. No entanto, esta é a única fábrica da metalúrgica no Estado de São Paulo. Existem outras unidades em Camaçari (Bahia), Ibirité (Minas Gerais), São José dos Pinhais (Paraná), Joinville (Santa Catarina) e Santo Antônio da Patrulha (Rio Grande do Sul).

“Na segunda-feira, vamos conversar novamente com a empresa e realizar assembleia em frente à fábrica para informar aos trabalhadores”, disse. Questionada se havia tentado contato com a metalúrgica, a fim de tentar evitar seu fechamento, a Prefeitura de São Bernardo afirmou não ter sido comunicada. (Colaborou Yara Ferraz)