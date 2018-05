PPP para ampliar prédio da USCS atrai 4 interessados

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



12/05/2018



A consulta pública da PPP (Parceria Público-Privada) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) encerrou ontem com pelo menos quatro propostas e sugestões ao projeto que prevê contratação de empresa que será responsável pela ampliação da estrutura e prestação de serviços de operação, conservação e manutenção dos campi Barcelona e Centro.

Na visão do reitor Marcos Sidnei Bassi, a movimentação registrada pela consulta trouxe otimismo à direção da entidade. “Estou esperançoso, pois caso a PPP seja feita teríamos um ganho de gestão brutal. Enquanto modelo de gestão, vai trazer mais ganhos, deixando operações da universidade com áreas meio, como limpeza e administração de lanchonetes, com um ente privado, que será avaliado pela prestação dos serviços”, destacou.

O valor do contrato pode atingir o montante de R$ 158,4 milhões pelo período de 20 anos. O projeto em andamento pela instituição inclui a construção de novo prédio do campus Barcelona e a gestão de tarefas como limpeza, infraestrutura e exploração de espaços de cantinas e comércio.

As parcelas mensais de contraprestação serão de aproximadamente R$ 1,4 milhão e a vencedora do certame será a que oferecer o menor valor.

A elaboração do edital e seu lançamento ainda dependem, segundo Bassi, de uma análise profunda das propostas apresentadas. “Ainda não podemos trabalhar com um prazo, pois precisamos entender as considerações feitas pelos interessados”, comentou o reitor.

A estrutura do novo prédio terá capacidade para até 4.990 alunos em todos os turnos, que serão distribuídos pelos cursos de Direito (1.295 alunos), Engenharia (600 alunos) e Pedagogia (600 alunos).

O projeto prevê ainda uma estrutura que comporte associações acadêmicas, lanchonetes, restaurantes, reprografia e copas, além de espaços exteriores de estar, contemplação ou atividades esportivas que não demandam grandes infraestruturas como mesas de xadrez e tênis de mesa.