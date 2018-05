Comitiva da região chega a Turim na 2ª

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



12/05/2018 | 07:00



A comitiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC começa na segunda-feira a visita à cidade italiana de Turim, como parte do Programa Internacional de Cooperação Urbana, da União Europeia. A viagem será amanhã.

O grupo será liderado pelo vice-presidente do Consórcio, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e contará com integrantes do setor de Mobilidade Urbana na entidade e também da iniciativa privada. O grupo é composto por Andrea Brisida, coordenadora do GT (Grupo de Trabalho) Mobilidade Urbana do Consórcio; Lívia Rosseto, técnica de programas e projetos do Consórcio; Fábio Sampaio Bordin, superintendente do Instituto Mauá de Tecnologia; Paulo Assis Benites, presidente da Hitech Engenharia Company e Marcos Murasaki Cardoso, sócio-diretor da Electromagnetics Tecnologia e Informática.

Na visão de Paulo Serra, o primeiro ponto a ser discutido na viagem será a maneira pela qual foi estruturado o Centro de Monitoramento na região de Turim. “Eles possuem uma central que faz a gestão de informações de tráfego de 12 cidades. Queremos entender o funcionamento disso e trazer para o nosso CCO (Centro de Controle Operacional) tudo o que for possível”, comentou.

O tucano destacou ainda que a comitiva será recebida pela prefeita de Turim, Chiara Appendino, e que deve aproveitar a estada na localidade para observar outros tipos de inovação urbana. “Quando estive em Barcelona, no encontro de Smart Cities, consegui observar o sistema de wi-fi nas áreas públicas e já trouxemos isso para Santo André, onde já inauguramos o sistema em praças e parques. O principal objetivo é trazer boas práticas para a cidade e para a região”, prosseguiu.

Em fevereiro, a delegação de Turim visitou o Grande ABC e entre as observações feitas pelos italianos estava a necessidade de um centro de monitoramento regional e uma central de informações para o desenvolvimento de projetos de mobilidade.

A principal meta do Consórcio é classificar, dentro do programa europeu, o projeto do CCO, que tem sido desenvolvido pela entidade para pleitear recursos da União Europeia que possam viabilizá-lo.

Durante a visita, o grupo sugeriu ainda a criação de Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo que tenha poder de decisão e que não seja apenas um órgão consultivo.

Em março, o governo federal autorizou o repasse de R$ 5 milhões provenientes do Ministério das Cidades para o projeto executivo do CCO. O recurso havia sido anunciado em 2013, mas foi destravado devido ao trabalho realizado pelo escritório do Consórcio em Brasília.