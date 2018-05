Câmara Federal convida Goto e presidentes do Mesc e da CBG

Dérek Bittencourt



12/05/2018 | 07:00



A Câmara Federal convidou outros envolvidos no escândalo da ginástica brasileira, que voltou à tona há duas semanas, para participarem de audiência pública que debaterá o assunto, quarta-feira, em Brasília. Além do técnico afastado pelo Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), Fernando de Carvalho Lopes – acusado de abuso sexual e assédio moral a dezenas de ginastas entre 1999 e 2016 –, também foram chamados Marcos Goto, treinador de São Caetano e coordenador da Seleção Brasileira; Antonio Gomes de Oliveira, presidente do Mesc; Petrix Barbosa, atleta e denunciante; Luciene Resende, presidente da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica); Joanna de Assis, jornalista da TV Globo; e Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp.

A reunião extraordinária para debater o assunto integra a agenda da Comissão do Esporte e partiu das iniciativas dos deputados federais Evandro Roman, Fábio Mitidieri, Cabuçu Borges e Alexandre Valle.

De antemão, Luis Ricardo Davanzo, advogado de Fernando de Carvalho Lopes, afirmou que colocou o cliente à disposição para falar, mas solicitou adiamento do encontro para depois do depoimento à Policia Civil, que ainda aguarda o comparecimento de todas as pessoas convocadas para, então, ouvir o treinador. Anteontem, ao Diário, a delegada Teresa Alves de Mesquita Gurian afirmou ter recebido novo prazo de 30 dias para seguir com a apuração deste caso.