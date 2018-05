TRF-3 decreta prisão preventiva de Atila

Júnior Carvalho



11/05/2018 | 21:23



O desembargador federal Mauricio Kato, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) decidiu nesta sexta-feira transformar a prisão do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e do secretário João Gaspar (PCdoB, Governo e de Transportes) em preventiva. Ambos foram detidos na quarta-feira por suspeita de lavagem de dinheiro, depois de a PF (Polícia Federal) encontrar dinheiro vivo na casa dos dois. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Prato Feito, que investiga esquema de desvios e fraudes em contratos de merenda e de material escolares.

A decisão de manter a prisão de Atila estende a indefinição sobre o futuro do comando da Prefeitura de Mauá. Atila e João Gaspar seguirão presos na carceragem da PF, na Lapa, Zona Oeste da Capital.

A defesa já antecipou que vai recorrer da decisão e vai solicitar um habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília.



O governo Atila informou que vai recorrer da decisão. Confira abaixo a nota completa.



"Informamos que a prisão do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, foi decretada na noite desta sexta-feira (11), em decisão proferida pelo desembargador do TRF da 3ª Região, doutor Maurício Kato, permanecendo no exercício de seu cargo público e com manutenção de todos os seus direitos políticos. A defesa de Atila impetrará habeas corpus perante o STJ (Superior Tribunal de Justiça), visto que a decisão carece de motivação válida, argumentos idôneos e necessidade. Aliás, reforçamos que se fez demonstração hábil de que todos os valores encontrados em sua residência tem lastro, origem lícita e são oriundos de salários, alugueres e saques de pensão. Diga-se ainda que na operação deflagrada não há citação de qualquer envolvimento do prefeito Atila Jacomussi em ilicitude ou atos de improbidade. O prefeito Atila reforça que acredita na Justiça, continua a colaborar com as investigações e que nada tem a esconder."