Piscinão do Paço tem 72% do trabalho pronto, em S.Bernardo

Juliana Stern



12/05/2018 | 07:00



A interligação das galerias pluviais construídas sob a Rua Jurubatuba e a Avenida Aldino Pinotti, em São Bernardo, iniciada ontem, simboliza entrega de mais uma etapa da construção do piscinão do Paço, cujas obras chegam a 72% de sua conclusão. O fim das intervenções, iniciadas e paralisadas pelo governo anterior, de Luiz Marinho (PT), está previsto para acontecer até novembro de 2019.

Os túneis têm 6,2 metros de diâmetro e quase um quilômetro de extensão. “Levando em consideração que nas grandes enchentes a (Rua) Jurubatuda e a (Avenida) Faria Lima pegam um metro de água, podemos ter certeza de que, com a conclusão desta obra e o programa de micro e macrodrenagem, vamos eliminar as enchentes no Centro de São Bernardo”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB), durante vistoria realizada em um dos túneis, sob a Rua Jurubatuba, na tarde de ontem. As galerias têm capacidade para armazenar até 220 milhões de litros de água.

A próxima etapa de obras será a cobertura da esplanada do Paço por uma laje espessa. “O passo seguinte é devolver a beleza ao Paço Municipal e à cidade, já que o estacionamento já entregamos”, lembrou o prefeito em relação à conclusão das 264 vagas localizadas em frente à Prefeitura. O espaço também passou a contar com sistema de microdrenagem, nova iluminação, cabines de segurança, além de nova demarcação de solo e recuperação dos canteiros. As obras foram executadas com recursos próprios.

Os trabalhos do Centro Seco, retomados no início do ano, foram iniciados em dezembro de 2013. Orçadas inicialmente em R$ 294 milhões, as intervenções terão um custo total de R$ 353 milhões, entre recursos municipais e do governo federal, via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O projeto foi retomado após hiato entre abandono das intervenções e período de auditoria contratual, realizada pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), a pedido da Prefeitura em maio do ano passado no valor de R$ 3,7 milhões. “Contratamos o IPT para que pudéssemos ter um acompanhamento, bem como sua transparência ao contrato firmado. Assim, conseguimos ter previsão da conclusão de todo o piscinão para novembro”, diz Morando.

Para o prefeito, de todas as obras que estavam paralisadas na cidade, o Piscinão do Paço representa a retomada mais importante. “Este projeto decepcionou a população, por tantos problemas e pelo desrespeito que trouxe aos moradores. Agora, vamos acabar por definitivo com as enchentes na cidade”, comenta.

EMPREGOS

A retomada das obras em São Bernardo gerou empregos no setor da construção civil, de formas direta e indireta, segundo o prefeito. São 6.000 postos de trabalho ocupados, sendo 270 trabalhadores só para as galerias pluviais da Jurubatuba. “É um volume jamais visto de trabalhadores na construção civil da cidade”, afirma Morando.