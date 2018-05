Cena com Zulu foi uma grande honra, diz Eriberto Leão no 'Encontro'

11/05/2018 | 18:11



A reta final da novela O Outro Lado do Paraíso foi assunto do programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 11.

"O Samuel finalmente assumiu a sexualidade e teve um final lindíssimo com o Cido", comentou a apresentadora Ana Furtado, se dirigindo ao ator Eriberto Leão, intérprete do personagem, que teve uma cena marcante com um beijo entre o casal exibida nesta semana.

"É isso. É tudo sobre o amor. Love is all we need [Amor é tudo que nós precisamos]. Acho que a grande mensagem da novela é o amor. Ele tem um poder absurdo, e a gente tem que, sempre que discutir ou conversar coisas relacionadas a amor, ter amor, se não, não tem o menor sentido", respondeu.

Eriberto ainda fez questão de ressaltar a importância da cena: "O Samuel ama o Cido. O Cido ama o Samuel. Foi uma grande honra poder ter feito aquela cena com o Rafael Zulu. Uma cena de amor. Porque o amor é tudo que a gente precisa."

Seu colega, Zulu, também já havia se posicionado em apoio à cena, por meio de seu Instagram: "Quem disse que isso aqui não é uma família? Viva o amor, independente da forma."