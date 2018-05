Marília Mendonça tem medo de se casar: - Gosto muito da minha liberdade

11/05/2018 | 18:11



Marília Mendonça foi entrevistada pelo TV Fama, da RedeTV!, e começou explicando melhor sobre essa mudança recente que aconteceu em sua vida: a sertaneja perdeu 15 quilos após uma reeducação alimentar e ainda mudou o estilo de cabelo, para acompanhar essa nova fase em sua vida!

Além disso, a cantora explicou uma declaração que havia dado, sobre ter um suposto medo de se casar. Sobre isso, ela disse:

- Eu sou uma menina que gosta muito da minha liberdade, mas não tem a nada a ver com sair pegando todo mundo, não é sobre isso. É porque quando eu assumo uma responsabilidade, um compromisso com uma pessoa, eu acho que eu assumo a responsabilidade de mudar algumas coisas no meu comportamento.

Ela continua:

- Eu sou uma menina cheia de amigos, cheia de coisa. Então eu tenho medo da minha vida ter uma mudança muito brusca nessa parte, não pela outra pessoa, mas por mim mesma, por eu me cobrar. Um dia eu sei que eu ainda vou casar!