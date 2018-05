'Deadpool 2' coloca herói contra viajante do tempo

Luís Felipe Soares



13/05/2018 | 07:05



O herói mais falastrão do cinema (e dos quadrinhos) está pronto para voltar às telonas depois de estreia de sucesso em 2016. Sem ter o elemento surpresa ao seu lado – uma vez que o estilo do personagem da Marvel Comics era praticamente desconhecido do grande público –, é a vez de ter um vilão de peso maior para agitar as coisas. No caso, o escolhido é Cable, figura conhecida do universo mutante dos X-Men e rabugento o bastante para criar a antítese contra o desbocado personagem principal.

Tudo será colocado à prova nas telonas a partir de quinta-feira (17), quando chega ao Brasil Deadpool 2, que parece ter ainda mais piadas de todos os sentidos, sacadas sarcásticas e brincadeiras com a cultura pop, inclusive o Universo DC nos cinemas.

Na trama, Cable volta ao passado atrás de garoto ‘especial’ cujo destino tem algo com o futuro apocalíptico de onde o mutante hi-tech veio. Deadpool é o único capaz de impedir o assassinato, mas terá de buscar ajuda para enfrentar o adversário, montando inesperado grupo com figuras como Colossus e Negasonic Teenage Warhead, que apareceram no filme anterior. A atriz brasileira Morena Baccarin volta ao elenco no papel de Morena Baccarin, namorada do protagonista.