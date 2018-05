Justiça decreta prisão de Maninho

Humberto Domiciano



11/05/2018 | 18:08



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decretou hoje a prisão preventiva do ex-vereador de Diadema, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho e de seu filho Leandro Marinho, ambos do PT.

A decisão da juíza Débora Faitarone alegou que “para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, e considerando ainda a gravidade do crime, que inclusive é hediondo, em obediência aos artigos 312 e 313 do Código de Processo

Penal, decreto as prisões preventivas de Manoel Eduardo Marinho e Leandro Eduardo Marinho, pois insuficientes todas as medidas cautelares diversas da prisão”.

Tanto Maninho quanto Leandro foram acusados de agredir o empresário Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula no dia em que foi expedida a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 5 de abril.

O advogado de Maninho, Airton Germano, afirmou que não se pronunciará neste momento.